«الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة.. أمطار ورياح وانخفاض الحرارة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، من ظواهر جوية قد تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة، أبرزها الأمطار التي تصل إلى رعدية على بعض المناطق، ونشاط حركة الرياح، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

حالة الطقس

وقالت «الأرصاد» في بيان، إنّ البلاد تتأثر بمنخفض جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، يصاحبه كتل هوائية باردة نسبيًا تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، كما يستمر نشاط الرياح على معظم الأنحاء مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس، منوهة إلى أن الأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا، قد تتجه نحو شرق البلاد، من سيناء ومدن القناة والسواحل الشرقية.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وتأتي درجات الحرارة غدًا في معظم أنحاء الجمهورية، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية كالتالي:

- القاهرة الكبرى العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 22 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة.