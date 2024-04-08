تعرف على أول أيام عيد الفطر 2024 في الأردن وأماكن صلاة العيد

لم يعد يفصلنا عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك سوى ساعات قليلة، لذا يرغب العديد من الأشخاص في معرفة أول أيام عيد الفطر 2024 في الأردن وأماكن صلاة العيد، حتى يستعدوا له، إضافة إلى أداء الصلاة في موعدها ومنعًا للازدحام.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أول أيام عيد الفطر 2024 في الأردن وأماكن صلاة العيد، وفقًا لما ذكرته وزراة الشؤون الإسلامية بالمملكة الأردنية عبر موقعها الرسمي.

أول أيام عيد الفطر 2024 الأردن وأماكن صلاة العيد

كشف رئيس وزراء الحكومة الأردنية بشر الخصاونة، أنّ موعد عيد الفطر في الأردن، سيكون غدًا الثلاثاء 9 أبريل الجاري، وذلك بعد رؤية الهلال، فيما أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الأردنية، أن موعد صلاة عيد الفطر في عمان، يكون في تمام الساعة 6:12 صباحًا، ويتوافق معها محافظات إربد، وعجلون، والجرش، فضلًا عن أنّ محافظتي الزرقاء والمفرق، تكون صلاة عيد الفطر فيهما الساعة 6:11 صباحًا.

أماكن وساحات صلاة عيد الفطر في الأردن 2024

وأوضحت «الأوقاف» أن صلاة أول أيام عيد الفطر، ستكون في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وستكون هناك مصليات خاصة بالسيدات إضافة للمصليات التي كشفتها الوزارة بالساحات العامة، تطبيقا لسُنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كما يلي: