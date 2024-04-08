الأربعاء أول أيام عيد الفطر في 13 دولة.. تعرف عليها

كشف مركز الفلك الدولي تفاصيل موعد عيد الفطر المبارك 2024 في أكثر من 13 دولة مختلفة، وفقا للدراسات والحسابات الفلكية، حيث سيوافق 10 أبريل الجاري الأربعاء بغالبية الدول التي بدأت رمضان يوم 11 مارس الماضي، مضيفا أن هناك دول استطلعت الهلال وأثبتت رؤية هلال العيد بأنه، الأربعاء المقبل.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية التي من المقرر أن يبدأ العيد بها الأربعاء المقبل بعد ثبوت الرؤية:

- أستراليا

- إيران

** الدول التي سيكون عيدها الأربعاء المقبل ووفقا للحسابات الفلكية التي تثبت تعثر رؤية الهلال اليوم أن غدا نهاية شهر رمضان:

- مصر

- السعودية

- الإمارات

- تونس

- قطر

- البحرين

- الكويت

- الجزائر

- عمان

- الأردن

هلال عيد الفطر المبارك

والجدير بالذكر أن الدول العربية والإسلامية تستطلع، مساء اليوم، بعد غروب شمس اليوم موعد أول أيام شهر شوال وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2024.

وفي السياق ذاته أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي أن الأربعاء المقبل 10 أبريل أول أيام عيد الفطر في مصر فلكيا.

وقال المعهد إن هلال شهر لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وغالبية العواصم والمدن الإسلامية، وذلك يوم الرؤية، وبذلك يكون غدا الثلاثاء آخر أيام شهر رمضان 2024.