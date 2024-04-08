رابط بث مباشر لإعلان نتيجة استطلاع هلال أول أيام عيد الفطر 2024 في مصر

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد قليل، هلال شهر شوال 2024، بعد صلاة المغرب بنحو نصف ساعة، وذلك عقب بعد غروب شمس اليوم الـ29 من شهر رمضان الكريم.

بث المباشر لإعلان استطلاع هلال شهر شوال

ويمكن متابعة استطلاع الرؤية من خلال رابط البث المباشر لإعلان نتيجة استطلاع هلال شهر شوال 2024 في مصر رسميا، من خلال الرابط التالي:

رؤية هلال شهر شوال 1445 هجريا

وأعلنت دار الإفتاء المصرية إطلاق بث مباشر لإعلان رؤية هلال شهر شوال 1445هـ بعد صلاة المغرب على صفحة دار الإفتاء المصرية ويمكن متابعته من هنـــا.

صيغ تكبيرات العيد

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الانترنت، أن تكبيرات العيد كاملة ومكتوبة من الأمور الأساسية في عيد الفطر المبارك، كما أشارت إلى أن التكبير في صلاة العيد مستحب الإكثار منه واستعمال أي صيغة من صيغ التكبير المختلفة، مشيرة إلى ما ورد في الآية رقم 185 من سورة البقرة، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: «وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ».

وفي فتواها حول تكبيرات العيد مكتوبة كاملة، أشارت الإفتاء المصرية إلى أن أيا كانت الصيغة التي يكبر بها العبد مقبولة، ويتم رفض التكبير في حالة واحدة وهي أن تكون الصيغة المستعملة في التكبيرات مخالفة للشرع، حيث قالت الدار: «المعيار في قبول الصيغة أو رفضها هو موافقتها أو مخالفتها للشرع وليس ورودها من عدمه، فمن ادَّعى بِدْعِيَّة صيغةٍ ما لعدم ورودها فهو مبتدع؛ لأنه قيَّد ما أطلقه الله، وضيَّق على الناس ما وسَّعه الله».

وأوضحت الدار الصيغة التي تستعمل في تكبيرات العيد هي: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ ونصر عبدهُ وأعز جندهُ وهزم الأحزاب وحدهُ، لا إله إلا الله ولا نعبدُ إلا إياهُ، مُخلصين له الدين ولو كره الكافرون.اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، وعلى أصحاب سيدنا محمدٍ، وعلى أنصار سيدنا محمدٍ، وعلى أزواج سيدنا محمدٍ، وعلى ذرية سيدنا محمدٍ، وسلم تسليمًا كثيرًا»