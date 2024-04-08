قصة أغرب 3 توائم في العالم.. يعيشون حياة واحدة

قصة نادرة بطلاتها ثلاث شقيقات توأم، يعشن معًا منذ ولادتهن منذ 27 عامًا، ويفعلن نفس الأشياء بشكل لا يصدق، حتى أنهن اتخذن قرارًا مصيريًا في حياتهن، كشفن عنه مؤخرًا، فما هي القصة؟

تعيش هانا وكاثرين ونادية كاباسو، ثلاث شقيقات توأم من نيويورك، يبلغن من العمر 27 عامًا، معًا منذ ولادتهن، ينامون في نفس السرير ويتواصلون بلغتهم السرية الخاصة، وقد تعهدوا بعدم المواعدة أو كسر رباطهم غير العادي، وفقًا لموقع «إكسبريس».

قصة أغرب 3 توأم في العالم

«يعيشون حياة غير منفصلة كأنهم شخص واحد»، هكذا وصفهم التقرير التوأم، إذ أنهم يتشاركون الوجبات ووقت النوم والتدريبات، بل ويتجنبون الارتباط للحفاظ على وحدة إخوتهم.

الثلاثي الذي يعتبرون نفسهم شركاء في السكن منذ «الولادة» أكدوا أن هناك لغة خاصة بينهم، تتيح لهم التحدث برموز لا يمكن لأي شخص آخر فك شفرتها.

خلال سنوات مراهقتهن، اخترعن لغة خاصة بهن، وهي إحدى أشكال اللاتينية، حتى يتمكنا من التحدث دون أن يفهمهما أي شخص آخر.

الثلاثي يرفض الارتباط

الثلاثي، الذين يفعلون كل شيء في انسجام تام، بدءًا من النوم وحتى تناول الفيتامينات، اعترفوا أنهم خضعوا لعمليات تجميل متطابقة للحفاظ على مظهرهن المتطابق.

وأوضح الثلاثي في تصريحات نقلها التقرير: «نحن نفعل كل شيء معًا بدءًا من النوم وحتى الاستعداد للعمل والتعلم والألعاب والطهي».

وأضافوا: «نستيقظ معًا، ونذهب للتحقق من موجز الأخبار معًا، وبعد ذلك بمجرد نهوضنا من السرير، عندها نبدأ بتناول الفيتامينات، لقد اعتدنا على تبديل الفصول الدراسية والتسبب في مشاجرات، لقد كنا مثيرين للشغب».