مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 29.. هجرس يتحول لساحر

أدى «هجرس» خلال الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 8، والذي يعرض علي قناة «on» عقب أذان المغرب، فقرة الساحر في مطعم فندق المزاريطة.

أحداث الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 8

وقدم «جوني» داخل مطعم فندق المزاريطة «هجرس» في فقرة الساحر، والتي فشلت ونالت استياء جميع الحضور الأجانب.

وانتقل «هجرس» لفقرة أخرى وهي سحب مفرش الطاولة من تربيزة السفير لتنقلب عليه جميع أطباق الأكل على التربيزة، ويغادر المكان ويترك القنبلة التي زرعت تحت الطاولة.

مسلسل الكبير أوي 8

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة «on» في رمضان في الساعة 6:17 مساءً، عقب أذان المغرب مباشرةً، والمسلسل من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، حاتم صلاح.