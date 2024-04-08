مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 29.. انفجار قنبلة في فندق الكبير

انفجرت خلال الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 8، الذي يُعرض على قناة on عقب أذان المغرب، قنبلة داخل فندق الكبير بالمزاريطة بعد أنّ وضعتها الفنانة الروسية آنا يوريفنا مينشيكوف، للتخلص من السفير.

أحداث الحلقة 29 من مسلسل الكبير أوي 8

وانتهى هجرس «محمد سلام» من تقديم فقرته السحرية، بسحب المفرش من منضدة السفير لتنقلب عليه جميع أطباق الأكل، ويغادر المكان في حالة من الغضب، وينجو القنبلة التي وُضعت أسفل المنضدة.

ويجد أشرف، شنطة القنبلة ويخبر الكبير، ليؤكد أنها شنطة السفير ويذهب الأول لتسليمها له، وتنفجر القنبلة بعد لحظات من خروج أشرف من المطعم.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، حاتم صلاح، مصطفي غريب، وضيف الشرف محمود الليثي، ويعرض على قناة on في رمضان في الساعة 6:17 مساءً عقب أذان المغرب مباشرةً، وفي نفس التوقيت علي منصة watch it.