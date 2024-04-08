«الإصلاح والنهضة»: رفع الحد الأدنى للأجور انحياز للعدالة الاجتماعية

ثمن هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، اعتبارًا من مايو 2024.

عبدالعزيز: القرار انحياز للعدالة الاجتماعية

ووصف عبدالعزيز القرار بأنه انحياز للعدالة الاجتماعية، خاصةً أنّه يحمل صفة الإلزام كون المجلس يحمل الصفة القانونية ويخاطب جميع العاملين لأي منشأة تتبع القطاع الخاص، بحسب تصريحات مستشارة المجلس القومي للأجور.

وأضاف عبدالعزيز أنّ التصريحات الواردة من المجلس القومي للأجور بشأن التوازن بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل تمثل ضمانًا وطمأنة للطرفين، خاصةً أنّ القرار منح المؤسسات الخاصة المتعثرة أو غير القادرة الحق في تقديم طلب تأجيل أو إعفاء، على أن يتم النظر فيه من قبل لجنة مختصة للبت في الموافقة أو الرفض.

كما طالب الجهات المعنية ذات الصلة بسرعة الإعلان بشفافية وشمول عن كافة الإجراءات ذات الصلة وكيفية تطبيقه، وما هي الآليات التي يجب اتباعها في حال حدوث منازعات بين العاملين وأصحاب العمل لضمان الحوكمة والتنفيذ الفعال وقياس أثر هذا القرار.

رفع الأعباء عن كاهل المواطنين

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على تأييد الحزب لكل التشريعات والقرارات والإجراءات التي تضمن حياة كريمة للمواطنين، وتسهم في رفع الأعباء عن كاهل المصريين، خاصةً الفئات غير القادرة.