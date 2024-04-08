أحمد العوضي: «مفيش حد رقم واحد في المطلق.. ونجاح مسلسلي فضل من ربنا»

علق الفنان أحمد العوضي على لقب نمبر وان، وذلك خلال ظهوره ضيفا في إحدى حلقات برنامج «ع المسرح» الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب عبر شاشة قناة الحياة.

أحمد العوضي يعلق على لقب نمبر وان

وقال العوضي عن لقب نمبر وان: «مفيش حد رقم واحد في المطلق، الواحد هو الله، غير كدا كله في الأونطة، ومفيش حد واحد طول الوقت، مفيش حاجة اسمها كدا، دي مش عدلة الدنيا، عدلة الدنيا إن النهارده فيه مارادونا وفيه ميسي».

العوضي: نجاح مسلسلي فضل من ربنا

وتابع العوضي: «نجاح مسلسلي فضل من ربنا، لكن أنا عمري ما أقول أنا رقم واحد مبصدقهاش، أنا راجل ناجح ومسلسلي مكسر الدنيا، ولو دامت لغيرك مكنتش تجيلي، أنا اللي يهمني حب الناس ليا، لا تكن مغرورا فتندم ولا تكن واثقا فتصدم، الغرور بداية النهاية».