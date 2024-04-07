أحمد العوضي لـ«ع المسرح»: «بحاول أقدم في أعمالي جدعنة وشهامة المصريين»

قال الفنان أحمد العوضي، إنه يحب دعوات الناس له وكان سعيدا بالمسابقة التي أطلقها لمسلسل «حق عرب» وكانت سببا لفوز العديد من الأشخاص ومساعدتهم، مؤكدا: «متستهونش أن حد ممكن يدعي لك والدعوة عندي بألف واحد يعجب بأعمالي».

المصري بطبعه شهم وكريم

وأضاف «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «في أعمالي الفنية بحاول أقول وأظهر أن المصري بطبعه شهم وكريم ومقدام بكافة طبقاته لكن اللي يهموني الناس اللي طلعت من وسطيهم.. أهلي وإخواتي».

نجاحي على السوشيال ميديا بركة من ربنا

وتابع: «المناطق الشعبية هي اللي بتطلع الناس الصح وليس السوشيال ميديا المنفتحة، ونجاحي على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج لأعمالي من خلالها بركة من ربنا ورزق أما ما لا يعجبني في وسائل التواصل الاجتماعي هو أن الكلام يكون بلا ضوابط أحيانا».

وأوضح أنه «حاجات كتير الشخص ممكن يقولها على السوشيال ميديا لكنه لا يقولها في الحقيقة وهذا ما يضايقني، المفروض اللي أقدر أقوله هو ما أكتبه بإيدي على السوشيال ميديا لكن مينفعش حاجه معرفش أقولها في الشارع والحياة أكتبها وأنا مستخبي ورا شاشة مش دي الجدعنة».