أحد علماء الأزهر: زكاة الفطر تجعل صفحة الصائم بيضاء من الذنوب

قال الدكتور الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف، إن زكاة الفطر لها غرضان، أحيانا طهرة للصائم من اللغو والرفث، لافتا إلى أن زكاة الفطر تجعل صفحة الصائم بيضاء من الذنوب.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الإثنين: «الغرض الثاني طعمة للمساكين والفقراء، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فرض زكاة الفطر لجبر خاطر المجتمع، الغني يدفع والفقير يأخذ».

وأضاف: «زكاة الفطر تخرج عن جميع أفراد الأسرة حتى لو مش صايم، حتى الفقير اللي عنده قوت يومه وفائض هذا اليوم يخرج زكاة الفطر».