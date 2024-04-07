هل يجوز توزيع زكاة الفطر على أكثر من شخص؟.. شرط وحيد

قبل حلول عيد الفطر المبارك، يواظب المسلمون على إخراج زكاة الفطر إلا أن البعض قد لا يعلم هل يجوز توزيع زكاة الفطر على أكثر من شخص، خاصة إذا كانت قيمة الزكاة كبيرة، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

هل يجوز توزيع زكاة الفطر على أكثر من شخص

في الحديث عن هل يجوز توزيع زكاة الفطر على أكثر من شخص، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن زكاة الفطر متعلقة بالأبدان، كما أنها تصرف للفقراء والمساكين فقط.

توزيع زكاة الفطر

وأكد العلماء في الإجابة على هل يجوز توزيع زكاة الفطر على أكثر من شخص، أنه إذا كانت الزكاة كثيرة فالأفضل أن توزع على عدة أشخاص، لتكثر وتتعدد الفائدة المرجوة منها.

في حالة كانت زكاة الفطر قليلة، بحيث إذا وُزعت على عدة أشخاص لا يصل إلى أحدهم ما يسد له حاجة، فإن الأفضل أن تعطى لشخص واحد لسد حاجته.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن زكاة الفطر فريضة واجبة، مستشهدة بما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين، رواه مسلم.