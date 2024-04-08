الإفتاء تحسم الجدل حول قيمة زكاة الفطر 2024.. لماذا قدرت بـ35 جنيها؟

كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن كيفية تقديرها لزكاة الفطر 2024 التي تُقدر بـ35 جنيها، مؤكدة أن قيمة زكاة الفطر جاء على أساس القمح، لأنه من الأنواع المشار إليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقمح جزء أساسي من غذاء المصريين، ويُستخدم في إعداد الخبز والأطعمة العديدة، وسعر أردب القمح في العام الحالي هو 2000 جنيه مصري، ويحتوي أردب القمح على 150 كيلوجراما، فإذا قسمنا السعر على الوزن، فإن سعر الكيلو يكون حوالي 13.33 جنيه مصري.

ما هي قيمة زكاة الفطر؟

واستكملت دار الإفتاء حديثها حول كيفية تقديرها لزكاة الفطر 2024، قائلا: «بالنسبة للزكاة على القمح (2.04 كيلو)، يمكننا ضرب هذا الوزن بسعر الكيلو لنحصل على قيمتها، فالمجموع يكون حوالي 27.19 جنيه مصري، كما أن دار الإفتاء قد حددت قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيهًا، مما يعني أنها زادت قليلاً عن الحد الأدنى».

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟

أضافت الإفتاء، أنه ينبغي أن يحرص المسلمون على دفع زكاتهم بما لا يقل عن 35 جنيهًا للفرد، لكن يجب أن يأخذ في الاعتبار أنه قد يكون بعض الأشخاص غير قادرين على دفع هذا المبلغ، لذلك يمكنهم دفع ما يستطيعون، ويُفضل دفع الزكاة بشكل نقدي، وليس باستخدامها لشراء أطعمة معينة، لأن الله هو المقبول لها.

كم تبلغ قيمة زكاة الفطر؟

واختتمت الإفتاء حديثها بانه يُسمح بدفع الزكاة من أول رمضان حتى قبل صلاة العيد، ويمكن أيضًا دفعها في يوم العيد قبل غروب الشمس، وهذا حسب مذهب الشافعية.