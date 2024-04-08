هل يجوز إخراج زكاة الفطر كعيدية لأولاد الأخ؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور أحمد وسام ، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال هل يمكن إخراج زكاة الفطر لأبناء الأخت أو الأخ، على أنها عيدية ؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»: «على الإطلاق كده مينفعش إن تظفع زكاة الفطر على أنها عيدية ، وممكن يكونوا هم لا يستحقون زكاة الفطر».

وأضاف: «ممكن تكون أختي فقيرة وتحتاج يبقى اروح قبل صلاة العيد وأسلم عليها وأحط الفلوس في ظرف وأطلعه لأولادها، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين وأنا في نيتي زكاة الفطر، وهم هيفهموها عيديه، واهم حاجة يكونوا يستحقوا زكاة الفطر».