موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة والمحافظات.. اعرف هتصلي امتى

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان المبارك، لذا يبحث المواطنون عن موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة والمحافظات، بعدما أعلنته هيئة المساحة المصرية، وتعرضه «الوطن» خلال السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها على مدار الساعة.

موعد صلاة عيد الفطر في المحافظات

وفيما يتعلق بموعد صلاة عيد الفطر في القاهرة والمحافظات جاءت كالآتي:-

- موعد صلاة العيد في العريش 5:47 صباحاً

- موعد صلاة العيد ف الغردقة 5:50 صباحاً

- موعد صلاة العيد في الخارجة 6:05 صباحاً

- موعد صلاة العيد في الإسماعيلية 5:53 صباحاً

-موعد صلاة العيد في المنصورة 5:57 صباحاً

- موعد صلاة العيد في الزقازيق 5:56 صباحاً

- موعد صلاة العيد في بنها 5:58 صباحاً

- موعد صلاة العيد في شبين الكوم 5:59 صباحا

- موعد صلاة العيد في كفر الشيخ 5:58 صباحاً

- موعد صلاة العيد في دمياط 5:55 صباحاً.

- موعد صلاة العيد في السلوم 6:21 صباحاً

- موعد صلاة العيد في سانت كاترين 5:48 صباحاً

- موعد صلاة العيد في طابا 5:44 صباحاً

- موعد صلاة العيد في شرم الشيخ 5:47 صباحاً

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة

-موعد صلاة العيد الفطر في القاهرة 5:59 صباحاً

- موعد صلاة العيد في الجيزة 5:58 صباحاً

- موعد صلاة العيد في الإسكندرية 6:02 صباحاً

- موعد صلاة العيد في بورسعيد 5:53 صباحاً

- موعد صلاة العيد في السويس 5:53 صباحاً

- موعد صلاة العيد في دمنهور 6:00 صباحاً

- موعد صلاة العيد في طنطا 5:58 صباحاً

- موعد صلاة العيد في الفيوم 6:00 صباحاً

- موعد صلاة العيد في نويبع 5:45 صباحاً

- موعد صلاة العيد في أسوان 5:56 صباحاً

- موعد صلاة العيد في أبو سمبل 6:02 صباحاً

- موعد صلاة العيد في مرسى مطروح 6:15 صباحاً

- موعد صلاة العيد في بني سويف 5:59 صباحاً

- موعد صلاة العيد في المنيا 6:02 صباحاً

- موعد صلاة العيد في أسيوط 6:00 صباحاً

- موعد صلاة العيد في سوهاج 5:59 صباحاً

- موعد صلاة العيد في قنا 5:55 صباحًا.