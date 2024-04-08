 بعد إعلان أول أيام عيد الفطر.. تعرف على موعد آخر صلاة تهجد في 2024

ساعات قليلة ويودع المسلمون شهر رمضان المبارك، وذلك عقب استطلاع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال لعام 1445 هجريًا، وعدم ثبوت رؤية الهلال، وإعلان غدًا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان، وعليه فإن السطور التالية توضح موعد آخر صلاة تهجد في 2024.

موعد آخر صلاة تهجد في 2024

وحول موعد آخر صلاة تهجد في 2024، ستُقام آخر صلاة تهجد في مصر قبل فجر يوم 30 رمضان 1445 هجريًا، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء المصرية أن شهر رمضان هذا العام 30 يومًا، وأول أيام عيد الفطر المبارك، الأربعاء المقبل 10 أبريل.

وقت صلاة التهجد

ووفقاً لدار الإفتاء المصرية، تبدأ صلاة التهجد بعد صلاة العشاء وتستمر إلى آخر الليل، ومع ذلك، يعتبر آخر الليل وقتًا مفضلًا لأداء التهجد، وينصح بتأديتها في الثلث الأخير من الليل، فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلها، وجعلها مشهودة لدى الله.

أدعية صلاة التهجد

وفيما يلي، بعض صيغ الأدعية المستحب ترديدها في صلاة التهجد:

- «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ».

- «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

- «اللّهم اهدِنا فيمَن هَديْت وعافِنا فيمَن عافيْت وتَوَلَّنا فيمَن تَوَلَّيْت وبارِك لَنا اللهم فيما أَعْطَيْت وقِنا واصْرِف عَنَّا شَرَّ ما قَضَيت، فإنك سُبحانَك تَقضي بالحق ولا يُقضى عَليك، و أنَّهُ لا يَذِّلُّ مَن والَيت، وَلا يَعِزُّ من عادَيت، تَبارَكْتَ يا رَبَّنا وَتَعالَيْت فَلَكَ الحَمدُ يا الله عَلى ما قَضَيْت وَلَكَ الشُّكرُ عَلى ما أَنْعَمتَ بِهِ عَلَينا وَأَوْلَيت».

- «نَستَغفِرُكَ يا رَبَّنا مِن جمَيعِ الذُّنوبِ والخَطايا ونَتوبُ إليك وَنُؤمِنُ بِكَ ونَتَوَكَّلُ عَليك ونُثني عَليكَ الخَيرَ كُلَّه، أَنتَ الغَنِيُّ ونحَنُ الفُقَراءُ إليك أَنتَ الوَكيلُ ونحَنُ المُتَوَكِّلونَ عَلَيْك أَنتَ القَوِيُّ ونحَنُ الضُّعفاءُ إليك أَنتَ العَزيزُ ونحَنُ الأَذِلاَّءُ إليك.اللّهم استُرنا فوق الأرضِ وتحت الأرضِ و يوم العرض عليك».

- «اللهم أحسِن وُقوفَنا بين يديك ولا تُخزِنا يوم العرضِ عليك.اللّهم أَحسِن عاقِبتَنا في الأُمورِ كُلها وأجِرْنا من خِزيِ الدنيا وعذابِ الآخرة يا حنَّان يا منَّان يا ذا الجلال والإكرام».

- «نَسأَلُكَ يا رَحمنُ أَنْ تَرْزُقَنا شَفَاعَتَهُ وَأَورِدْنا حَوْضَهُ وَاسْقِنا مِن يَدَيْهِ الشَّريفَتينِ شَرْبَةً هَنيئَةً مَريئَةً لا نَظْمَأُ بَعدَها أَبَدًا.اللَّهم كما آمَنَّا بِهِ وَلم نَرَه فَلا تُفَرِّق بَيْنَنا وَبَينَهُ حتى تُدخِلَنا مُدخَلَه بِرحمَتِكَ يا أَرحَمَ الرَّاحِمين».