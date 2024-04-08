موعد آخر صلاة تراويح في 2024 بعد تحديد «الإفتاء» أول أيام عيد الفطر

يودّع المسلمون في مصر والعالم الإسلامي شهر رمضان المبارك، بإقامة آخر صلاة تراويح، والتي تُعدّ من أهمّ شعائر الشهر الكريم.

موعد آخر صلاة تراويح

تعد صلاة التراويح في رمضان، سُنة وليست فرضًا؛ فتاركها لا وزر عليه، لكنه يأثم إن عطل بها واجبًا أو أهمل في فرض، وينبغي على الإنسان أن يعبُد ربه كما يريد الله لا كما يريد هو، فلا يسوغ له أن يقدم المستحبات على الواجبات، ولا أن يجعل السُّنَنَ تُكَأَةً لترك الفرائض والواجبات المنوطة به شرعًا أو التزامًا أو عرفًا في شهر رمضان الكريم.

وتُقام آخر صلاة تراويح في مصر اليوم 8 إبريل 2024، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وإعلان دار الإفتاء المصرية إن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك ليكون شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأن أول أيام عيد الفطر المبارك بعد غد الأربعاء.

تاريخ صلاة التراويح

كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصلي التراويح في المسجد النبوي الشريف مع أصحابه، ووردت أحاديث نبوية تدلّ على فضلها، منها: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه.

فضل صلاة التراويح

تُعدّ صلاة التراويح من أفضل الأعمال في شهر رمضان، فهي تُقرّب العبد من الله تعالى، وتُكفّر الذنوب، وتُنير القلب، وتُطهر النفس.

أحكام صلاة التراويح

ورد عن حكم صلاة التراويح في رمضان، أنها سنَّةٌ مؤكدة للرجال والنساء، وقد سنَّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله؛ فعَنْ أبِـي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه.

وروي َعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِـينَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى ذَاتَ لَـيْلَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ القَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَـمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ»؛ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ . متفق عليه، وَعَنها أيضًا رَضِيَ اللهُ عَنْـهَا قالتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأحْيَا لَيْلَهُ، وَأيْقَظَ أهْلَهُ.

الوداع والترحيب

مع حلول آخر صلاة تراويح، يودّع المسلمون شهر رمضان المبارك، حاملين معه ذكريات إيمانية جميلة، ويُرحّبون بعيد الفطر المبارك، الذي يُعدّ عيداً للفرح والسعادة.

نصائح لخير ختام

الإكثار من الدعاء في آخر صلاة تراويح، والتضرع إلى الله تعالى بالقبول والمغفرة، والتصدق على الفقراء والمحتاجين، وصلة الرحم.

وتُعدّ صلاة التراويح الوداعية فرصةً للتأمل والتدبر في معاني الشهر الكريم، وفرصةً للتعبير عن مشاعر الشكر والامتنان لله تعالى على نعمه وفضله.