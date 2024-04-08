نظير عياد: الإمام الأكبر والشيخ علي جمعة من أبرز علمائنا الأفاضل

قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنّ الدراويش من علمائنا الأفاضل، هم الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود، والدكتور جودة المهدي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور علي جمعة، والدكتور أحمد عمر هاشم، وكلهم نفضوا الدنيا، وسلكوا الطريق إلى الله، وليس فيهم من يحيد عن الكتاب والسُنّة.

برنامج مملكة الدراويش

وتابع «عياد» خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أنّ الحديث عن أنّ التصوف لم يكن موجودًا في عهد- النبي صلى الله عليه وسلم- ولا عهد الصحابة غير صحيح، ويكذبه الواقع والأدلة المُتعددة التي تشهد بزيف هذا الادعاء.

التصوف

أكمل أن التصوف، كاتجاه ومنحى وسلوك هو الإسلام ومقاماته تدور حول المراقبة والتقوى والصبر والخوف من الله، وكل هذا منصوص عليه في القرآن الكريم والسنة، وهو ما يشير إلى أنّ التصوف أصله القرآن والسنة.

وأوضح أن التصوف وإن كان علما يُدرس إلا أنه في الأصل تجربة روحية خالصة، قد ينكشف للسالك فيه إلى الله تبارك وتعالى ما لا ينكشف لغيره.