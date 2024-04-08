تعرف على أول أيام عيد الفطر 2024 في الجزائر وأماكن الصلاة

في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، يتحرى المسلمون حول العالم مواقيت وساحات صلاة عيد العيد، حتى يتمكنوا من الاستعداد الكامل له، لذا يرغب العديد من الأشخاص في معرفة أول أيام عيد الفطر 2024 في الجزائر وأماكن صلاة العيد.

ويستعرض «الوطن» في التقرير التالي، موعد أول أيام عيد الفطر في الجزائر وأماكن صلاة العيد، بالإضافة إلى مواقيت أداء الصلاة، وذلك بحسب ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالجزائر.

أول أيام عيد الفطر 2024 في الجزائر وأماكن صلاة العيد

وفقا لما ذكرته الحسابات الفلكية، فأن أول أيام عيد الفطر في الجزائر 2024 سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 من أبريل 2024، والذي سيكون أول أيام شهر شوال الشهر العاشر في السنة الهجرية، ما يعني أن جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، ستحصل على 3 أيام إجازة من يوم الأربعاء حتى يوم الجمعة، وستكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.

أول أيام عيد الفطر 2024 الجزائر وأماكن صلاة العيد

ومن المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الفطر في محافظات الجزائر كالتالي:

- صلاة العيد في وهران تأتي في تمام الساعة 6:50 صباحًا.

- صلاة العديد بمدينة بوسعادة في تمام الساعة 6:31 صباحًا.

- صلاة العيد في مدينة عنابة في موعد الساعة 6:15 صباحًا.

-صلاة العيد في مدينة عين أمناس في تمام الساعة 6:16 صباحًا.

-صلاة العيد الفطر في مدينة قالمة في الساعة 6:17 دقيقة.

-مدينة قسنطينة تأتي بها صلاة العيد في تمام الساعة 6:20 صباحًا.

- صلاة العيد في مدينة جيجل في تمام 6:23 صباحًا.

أماكن وساحات صلاة عيد الفطر في الجزائر

يحرص المسلمون على أداء صلاة عيد الفطر في الجزائر بمختلف الساحات والمساجد الكبيرة، وأبرزها الجامع الكبير في العاصمة الجزائرية، فيما تعقد لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ندوة لتحديد البرنامج الخاص بنقل المصلّين إلى جامع الجزائر، لأداء صلاة عيد الفطر، إذ تنطلق حافلات «إيتوزا»، لنقل المصلّين نحو جامع الجزائر، بداية من الخامسة والنصف 5:30 صباحًا، من عدّة محطات على مستوى المحافظات.