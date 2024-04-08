حزب مستقبل وطن ينظم حفل إفطاره السنوي بحضور وزراء وسياسيين

نظم حزب مستقبل وطن، اليوم، حفل إفطاره السنوي، بمشاركة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ رئيس الحزب، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي رئيس حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعميد وسام صبري المدير التنفيذي للحملة، والنائب علاء عابد، وحسام الخولي نواب رئيس الحزب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بمناسبة عيد الفطر

وهنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، موضحًا «إننا نجتمع اليوم على قلب رجل واحد».

وأشار إلى أن هذا اليوم من أجمل أيام شهر رمضان، وفيه بركة زائدة كونه من العشر الأواخر من رمضان.

وأضاف خلال كلمته بحفل إفطار حزب مستقبل وطن: «أننا نسعى بإخلاص جاهدين لتحقيق ما يصبوا إليه الشعب المصري».

ومن جانبه، هنأ النائب أحمد عبد الجواد، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية، لفترة رئاسية جديدة، مثمنا كلمة الرئيس خلال حفل التنصيب، وحفل إفطار الأسرة المصرية، والذي أكد خلاله على استكمال مسيرة الإصلاح في مختلف المجالات.

من جانبها، وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تحية تقدير للمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، والنائب أحمد عبد الجواد، على الدعوة، مؤكدة أن الوحدة الوطنية جزء من قوة مصر الناعمة وهو ما نحتاج إليه خلال الفترة الراهنة.

وقدم المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية التهنئة لقيادات الحزب والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى قدرة الحزب الفعالة على المشاركة في الحياة السياسية، والوصول للجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.