اكتشاف خطير في مسلسل صيد العقارب الحلقة 29.. من هو قاتل علي؟

زار الفنان محمد نجاتي الذي يقوم بدور «شريف» قبر والدته المتوفاة، في الحلقة 29 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ووعدها بالانتقام من إسماعيل وحسن، وذلك في المشهد الأول من الحلقة قبل الأخيرة.

وبعد أن قام «ياسين» باختراق غرفة مكتب «شريف»، في الحلقة 29 من مسلسل صيد العقارب، عثر على فلاشة يوجد بها تسجيل صوتي يرصد كيف قتل «علي»، ليكتشف رفقة الضابط حسام وعايدة أن براءة «سامح» من تهمة قتل «علي» وأن القاتل الحقيقي هو «شريف» الذي يقوم بدوره الفنان محمد نجاتي.

اكتشاف قاتل «علي» في مسلسل صيد العقارب

المفاجأة التي اكتشفها «ياسين» داخل مكتب «شريف» في الحلقة 29 من مسلسل صيد العقارب، جاءت بعد أن أقنع «عايدة» بضرورة دخوله الغرفة السرية في شركة «شريف»، من أجل جمع المعلومات التي يريدها، وبالفعل اكتشف من هو قاتل «علي».

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي

يذكر أن مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق على «cbc» خلال شهر رمضان الجاري، وفي الوقت نفسه يعرض أيضًا عبر منصة watch it، وتدور أحداثه حول عائلة غادة عبدالرازق التي ظهرت في دور «عايدة» ابنة الفنان أحمد ماهر، وتشهد الأحداث صراعات كبيرة بين العائلات، ويشترك في بطولة المسلسل أيضًا الفنان رياض الخولي، بالإضافة لنجوم كبار مثل الفنانة سيمون ومحمد نجاتي ومحمد علاء.