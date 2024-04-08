مسلسل صيد العقارب الحلقة 29 للفنانة غادة عبدالرازق.. أحداث جديدة ومثيرة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 29 للفنانة غادة عبد الرازق ينتظره عدد كبير من المشاهدين، بعدما تضمّنت الحلقة السابقة أحداثا مهمة، على رأسها اتفاق «عايدة»، الدور الذي تؤديه الفنانة غادة عبد الرازق، وزوجها «ياسين»، الدور الذي يؤديه الفنان محمد علاء، على مراقبة المهندس شريف الغزولي لمعرفة ما يخفيه عنهما، بعدما أخبرهما الضابط أن التسجيل الصوتي الذي استقبلته على هاتفها للحاج إسماعيل الغول وهو يهدد بقتلها، مصدره أجهزة الكمبيوتر الخاصة به، وتصاعدت الأحداث باتحادها مع زوجها مرة أخرى.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 29 بطولة غادة عبد الرازق

أخذت الأحداث منحنى آخر مع «عايدة» بعد معرفة خبر حملها، لتتحدث مع زوجها وتعبر له عن اشتياقها الشديد، ليخبرها: «أنا إللي غلطان سيبتك وسط الدوامة»، لتحكي له: «إنت حاولت وكنت بشوفك قدامي وإنت بتتعذب مع أني متأكدة أنك أكتر واحد بتحبني، بس والله مهما بينت قدامك إني قوية كنت أول ما بتمشي وتسيبني كنت بنهار حقيقي».

وبعد ذلك يخبرها «ياسين» أنه يشعر أن حكايتهما ما زال باقي فيها الكثير، وأنه يفتقدها، لتخبره بحملها، ما دفع المشاهدين لانتظار مسلسل صيد العقارب الحلقة 29 للفنانة غادة عبدالرازق لمعرفة ماذا سيحدث؟ وماذا ستفعل عايدة في الحلقات القادمة؟ خاصةً مع قرب الحلقة الأخيرة من صيد العقارب.

مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار درامي وصراعات مستمرة وسط عائلتي ضرغام والغول، ويشارك في بطولة المسلسل رياض الخولي، وأحمد ماجد، ومحمود عبد المغني، وأحمد شامي، ومي القاضي، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

ويٌعرض المسلسل عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وموعد الإعادة الأولى الساعة 1:45 مساءً، والثانية في الساعة 2:45 صباحًا، ويمكن مشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 29 للفنانة غادة عبد الرازق عبر تردد قناة «سي بي سي»: «11785» عبر النايل سات.