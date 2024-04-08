موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 29 .. ثأر يهدد حياة عايدة

تسارعت وتيرة الأحداث بعد اكتشاف «عايدة» والتي تجسد شخصيتها النجمة غادة عبد الرازق، تورط أسرتها في ثأر قديم يهدد حياتها، وذلك بعد ما ظهر «شريف الغزولى» مهندس الكمبيوتر والذي يجسد شخصيته النجم محمد نجاتي، وهو يقف أمام قبر والدته ليخبرها أنه سيواصل انتقامه من عائلتي الحاج إسماعيل الغول وحسن ضرغام ليأخذ بثأرها منهم جميعًا، لذا ينتظر الجمهور موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 29، لمعرفة هل ينجح الغزاولي في انتقامه أم لا؟.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 29

ويمكن لمحبي ومتابعي مسلسل صيد العقارب، مشاهدة إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 29، في مواعيد ثابتة منها الساعة 1:45 صباحا وكذلك الساعة 2:15 صباحًا، كما تُعاد الحلقة 29 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما الساعة 4:30 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 10:30 صباحًا، والثالثة الساعة 4:30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT في تمام الساعة 7:30 مساء.

هل تنجح حيلة «عايدة» في اتخاذ «نيرفانا» التي سبق لها الارتباط بالمهندس شريف لمساعدتها في معرفة نواياه؟ أم سترفض الأخيرة ذلك وستخبر «الغزولي» بزيارة الدكتورة «عايدة» لها ليكون مستعدَا لما ستخططه له؟

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من نجوم العمل على رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق إلى جانب سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

ويمكن متابعة مسلسل صيد العقارب عبر قناة CBC على القمر الصناعي نايل سات عن طريق ضبطه كالتالي:

- التردد: 11785.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- الجودة: HD.