مسلسل صيد العقارب الحلقة 29.. صراع جديد في طريق عائلتي الغول وضرغام

توقعات عديدة تدور في أذهان المتابعين بشأن مسلسل صيد العقارب الحلقة 29، حيث يتوقع كثيرون أن الأحداث ستأخذ منحنى جديد تمامًا، بعدما أصبح مهندس كاميرات المراقبة شريف الغزولي الذي يلعب دوره الفنان محمد نجاتي، عدوًا لعائلتي ضرغام والغول ويرغب في الإيقاع بهما والانتقام منهما، وهو ما توصلت إليه الدكتورة عايدة وتجسد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 29

ومن المتوقع أن تحمل أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 29 العديد من المفاجآت، خاصة بعدما توصلت عايدة ضرغام لنية المهندس شريف الغزولي، واكتشفت أن والدته كان لها ثأرًا قديمًا مع عائلتها وعائلة الغول في آن واحد، لذا قرر ابنها الانتقام منهما.

وانتهت أحداث الحلقة 28 من مسلسل صيد العقارب، بخطف الدكتورة عايدة ضرغام للسكرتيرة الخاصة للمهندس شريف الغزولي، كما طلبت منها حبيبته السابقة التي تدعى نيرفانا مساعدتها في الانتقام منه، بسبب عدم وفائه بوعده لها بالزواج.

وتضمنت الأحداث ذهاب ياسين الغول الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء مع زوجته عايدة ضرغام إلى المستشفى، للاطمئنان على حالة شقيقها مصطفى ويجسد شخصيته الفنان محمد علي رزق، ومن ثم تعاتب الزوجان سويًا، ووجه كل منهما للآخر عتابًا رومانسيًا بسبب ابتعادهما خلال الآونة الأخيرة لوجود خلافات بين عائلاتهم.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين بينهم، غادة عبدالرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علي رزق، محمد علاء، محمد نجاتي، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، سيمون، مي القاضي، محمود عبد المغني، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.