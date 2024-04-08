مسلسل صيد العقارب الحلقة 29.. غادة عبدالرازق في صراع جديد  

اتخذت أحداث مسلسل صيد العقارب الذي يُعرض على قناة CBC، مسارا جديدا بعد تطور الأحداث خلال الحلقة السابقة، بعد ظهور صراع جديد لعائلتي الغول وضرغام، وهو مع خبير الكاميرات شريف الغزولي، وذلك بعد إخبار عايدة وزوجها ياسين للضابط حسام العطار أن التسجيل الصوتي الذي استقبلته الدكتورة عايدة على هاتفها للحاج إسماعيل الغول مصدره أجهزة الكومبيوتر الخاصة، لذا ينتظر الجمهور مسلسل صيد العقارب الحلقة 29، لمعرفة باقي الأحداث.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 بطولة غادة عبدالرازق

وبعد أن عبرت الفنانة غادة عبد الرازق «عايدة» عن اشتياقها لياسين الغول زوجها خلال تواجدهم في المستشفى للاطمئنان على شقيقها مصطفى ضرغام بعد إطلاق النار عليه، وفتح حوار بينهما واعتذر كل منهما للآخر عما حدث خلال الفترة الماضية، إلى جانب تعبير كل منهما عن اشتياقه للآخر وأخبرته بحملها.

وسألت عايدة والدها عن سعاد عبد الجبار حنفي والدة شريف الغزولي، وأخبرها أن هناك ثأر قديم بينهم، ورفض إخبارها بأي شيء آخر، وبعد مغادرة عايدة اتصل ضرغام بإسماعيل الغول وأخبره بالأمر، وتحدثا عن ضرورة حماية أبناءهما من غدر شريف الغزولي.

أبطال مسلسل صيد العقارب

وإلى جانب غادة عبدالرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

ويمكن مشاهدة مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق على قناة CBC في رمضان 2024 الساعة السابعة والنصف مساءً، كما تُعرض حلقة الإعادة يوم الأربعاء الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.