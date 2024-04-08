الحلقة 29 من مسلسل صيد العقارب.. غادة عبدالرازق تكتشف غرفة سرية

أحداث مثيرة شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 29، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة CBC وفي الوقت نفسه عبر منصة Watch it.

وطلبت «عايدة» التي تقوم بدورها الفنانة غادة عبد الرازق من «ريمون» اختطاف «نرفانا» واحضارها، وذلك في الحلقة 29 من المسلسل، وبعد أن نفذ ريمون طلبها تحدثت معها عن معلومات خاصة بـ «شريف الغزولى» حبيبها السابق.

وكشفت نرفانا لعايدة في الحلقة 29 من مسلسل صيد العقارب عن غرفة سرية يقوم «الغول وضرغام» بتخزين المعلومات فيها، لكن في النهاية رفضت «عايدة» الإفراج عنها وطلب من ريمون التحفظ عليها.

البحث عن غرفة المعلومات في مسلسل صيد العقارب

وفي مشهد آخر من مسلسل صيد العقارب الحلقة 29، قال «ياسين» إنه سيقوم بمحاولة الوصول للغرفة التي أخبرت عنها «نرفانا»، من أجل الحصول على كافة المعلومات الموجودة فيها.

مقابلة عايدة وشريف في أحد المطاعم

وبالفعل قامت الفنانة غادة عبد الرازق في الحلقة 29 من مسلسل صيد العقارب، بمقابلة «شريف» داخل أحد المطاعم، استجابة لطلب «ياسين» لإبعاد «شريف» عن الشركة حتى يقوم بجمع المعلومات التي يريدها.

صدمة «ياسين» في مسلسل صيد العقارب

أخبرت الفنانة غادة عبد الرزاق التي تقوم بدور «عايدة» في الحلقة 29 من مسلسل صيد العقارب، «شريف» بالتسجيل الصوتي الذي يحتوي على رسالة تحريض من «إسماعيل الغول»، وخلال جلوسهما معًا حضر «ياسين» زوج «عايدة» ليجدها مع «شريف» في حالة رومانسية.