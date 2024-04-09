ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء أحداث مسلسل حق عرب، بطولة الفنان أحمد العوضي، علي قناة ON Drama، الذي يجسد خلالها دور البطل الشعبي عرب السويركي، داخل الحارة الشعبية في منطقة المغربلين، ومن المقرر أن تكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama رمضان 2024 الحلقة الأخيرة على النحو التالي.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama رمضان 2024 الحلقة الأخيرة

ومن المقرر أن يكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama رمضان 2024 الحلقة الأخيرة بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 9 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 12 ظهرا، والأخرى في تمام الساعة 3 عصرا.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON رمضان 2024 الحلقة الأخيرة

وتنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON رمضان 2024 الحلقة الأخيرة، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 11:15 صباحا، والأخرى في تمام الساعة 5:15 صباحا، كما يجري عرضها على منصة WATCH IT الإلكترونية دون فواصل إعلانية، وقبل عرض الحلقة بنحو ساعة زمنية.