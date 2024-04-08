يشارك في مسلسل فراولة نخبة من ألمع نجوم الدراما، وهو من مسلسلات الـ15 حلقة ويُذاع ضمن السباق الرمضاني 2024، منهم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وغيرهم الكثير، ويظهر عدد من الضيوف البارزين، منهم سمر مرسي، والمسلسل تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد علي.

مسلسل فراولة

وتعيش نيللي كريم الذي تجسد دور فراولة، قصة حب مع الدكتور إبراهيم الذي يجسده الفنان «صدقي صخر»، بدأت بالصراع على عملها في العلاج بالأحجار الكريمة.

موعد إعادة مسلسل فراولة الحلقة 14

وعن موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 14 على قناة dmc اليوم، فأنها تذاع كل مساء في تمام الساعة 8 مساءً و1:45 ظهرًا على قناة dmc، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch It.

أبرز أحداث الحلقة 13

وعن أبرز أحداث الحلقة 13 من مسلسل فراولة التي شهدتها، إذ سيطر الشعور بالذنب على الفنانة «علا رشدي» التي تجسد دور دينا، بسبب الحالة النفسية السيئة التي تعيشها فراولة «نيللي كريم»، لخوفها أنها ساهمت في ذلك بمساعدتها في دخولها في وهم العلاج بالطاقة.