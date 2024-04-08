موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 8-4-2024.. يختلف بحسب المنطقة

في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 8-4-2024، وذلك حتى يستطيع المسلمون تنظيم أوقاتهم وقراءة القرآن وتجهيز مائدة الإفطار

وتستعرض «الوطن»، في تقريرها عبر السطور التالية، موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 8-4-2024.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 8-4-2024

وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية أن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 8-4-2024 يحين في العاصمة الرياض عند تمام الساعة 6:13 مساءً، بينما تحين صلاة الظهر في الساعة 11:55 صباحًا، والعصر 3:24 مساءً، والعشاء 8:13 مساءً.

موعد صلاة المغرب في مكة المكرمة اليوم

وتختلف مواعيد أذان المغرب حسب المنطقة، فتحين صلاة المغرب في مكة المكرمة عند الساعة 6:38 مساءً، وصلاة الظهر في الساعة 12:23 ظهرًا، وصلاة العصر في الساعة 3:47 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:38 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في السعودية الاثنين 8-4-2024

وفي جدة، تحين صلاة المغرب في الساعة 6:41 مساءً، وصلاة الظهر في الساعة 12:25 ظهرًا، وصلاة العصر في الساعة 3:50 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:41 مساءً.

وفي منطقة أبها، تحين صلاة المغرب في الساعة 6:25 مساءً، وصلاة الظهر في الساعة 12:12 ظهرًا، وصلاة العصر في الساعة 3:32 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:25 مساءً.