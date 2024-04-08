طقس أيام عيد الفطر في القاهرة والمحافظات.. «هنلبس صيفي ولا شتوي؟»

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس في أيام عيد الفطر المبارك بداية من يوم الأربعاء 10 أبريل، أول أيام العيد وحتى الأحد المقبل، إذ تشهد البلاد فرص تساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وذلك أول أيام عيد الفطر.

وتشهد البلاد طقسا مائل إلى الدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد مائلًا إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

موعد تحسن الطقس في المحافظات

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، تحسن حالةالطقس بداية من الخميس المقبل ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وحتى الأحد المقبل، إذ تؤثر ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

وحول درجات الحرارة في أيام عيد الفطر المبارك جاءت كالآتي:-

يوم الأربعاء 10 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة

- شمال الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة

درجات الحرارة يوم الخميس 11 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة

- شمال الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة

درجات الحرارة يوم الجمعة 12 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

- شمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة