موعد بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

تبدأ المراكز التكنولوجية تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، بداية من 5 مايو المقبل، حتى يتمكن المواطن من التعامل الرسمي والقانوني مع الوحدة السكنية أو العقار الخاص به.

التصالح في مخالفات البناء

وأتاحت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2013، فرصة لأصحاب المخالفات المتصالح عليها، من أعمدة وحوائط في ذات الدور، باستكمال الأعمال على نفس المساحة، التي تم التصالح عليها، بينما يمكن لصاحب الشأن صب السقف، واستكمال أعمال البناء بذات الدور.

وحددت اللائحة المستندات المطلوبة؛ لتقديم طلب استكمال أعمال بناء بالدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه بذات الارتفاع، في المخالفات التالية سواء الأعمدة أو حوائط أو أعمدة وأسقف فقط.

ومن الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء، ما يلي:

الأوراق المطلوبة

- صورة البطاقة لمقدم الطلب.

- مستند التصالح أو نموذج رقم 10.

- نسختان من الرسومات الهندسية أو الإنشائية، أو احدهما من مهندس معتمد بنقابة المهندسين.

- تقرير هندسي من مهندس مدني مقيد، يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى يتحمل القيام بالأعمال المطلوبة استكمالها.

- إجراء المراجعة من قبل إدارة التخطيط ومطابقة البيانات، ويتم بعدها تعديل قرار قبول التصالح بإضافة التصريح، باستكمال أعمال الدور دون أي رسوم.