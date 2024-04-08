نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السعودية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الاثنين، تسهيلا على المسلمين في معرفة موعد الإمساك والإفطار، ومواقيت الصلاة في يوم التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الاثنين 8-4-2024

في السطور التالية، ترصد «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الاثنين.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الاثنين 8-4-2024

يرفع أذان الفجر في العاصمة السعودية الرياض، والمدينة المنورة معلنا عن بدء صيام يوم التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك، الساعة 4:18 صباحا، وفي مكة المكرمة يرفع أذان الفجر الساعة 4:50 صباحا.

موعد أذان الظهر في السعودية اليوم الاثنين 8-4-2024

يكون موعد أذان الظهر اليوم في العاصمة السعودية الرياض، الساعة 11:55 صباحا، وفي مكة المكرمة الساعة 12:22 مساء، أما المدينة المنور فيرفع أذان الظهر الساعة 11:55 صباحا.

موعد أذان العصر في السعودية اليوم الاثنين 8-4-2024

يرفع أذان العصر في العاصمة الرياض اليوم، الساعة 3:23 مساء، وفي مكة المكرمة يرفع الأذان الساعة 3:47 مساء، أما المدينة المنورة فيرفع الأذان فيها الساعة 3:24 مساء.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الاثنين 8-4-2024

يرفع أذان المغرب في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، معلنا عن انتهاء صيام يوم التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك، الساعة 6:12 مساء، وفي مكة المكرمة يرفع الأذان الساعة 6:38 مساء، وفي المدينة المنورة يرفع الأذان الساعة 6:13 مساء.

عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم الاثنين 8-4-2024

يكون متوسط عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم الاثنين، التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك، 13 ساعة و55 دقيقة، ويختلف ذلك من مدينة إلى أخرى، ويزيد عدد ساعات الصيام يوميا نحو دقيقة أو 2.