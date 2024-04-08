نشرت وزارة الأوقاف السورية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الاثنين 8-4-2024، الموافق لليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الاثنين 8-4-2024

في السطور التالية، تعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الاثنين 8-4-2024.

موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الاثنين 8-4-2024

يرفع أذان الفجر في العاصمة السورية دمشق اليوم الأحد معلنا عن بدء صيام يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، الساعة 4:45 صباحا، وفي حلب يرفع الأذان الساعة 4:36 وفي إدلب يرفع الأذان الساعة 4:39.

موعد أذان الظهر في سوريا اليوم الاثنين 8-4-2024

يرفع أذان الظهر في العاصمة السورية دمشق الساعة 12:37 مساء، وفي حلب يرفع الأذان الساعة 12:33، أما إدلب فيرفع الأذان الساعة 12:35.

موعد أذان العصر في سوريا اليوم الاثنين 8-4-2024

يرفع أذان العصر في سوريا اليوم الاثنين الساعة 4:13، وذلك في العاصمة دمشق، وإدلب وفي حلب يرفع الأذان الساعة 4:11.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الاثنين 8-4-2024

يرفع أذان المغرب في العاصمة السورية دمشق، معلنا عن انتهاء صيام يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، في الساعة 7:01 وفي حلب يرفع الأذان في تمام الساعة 7:00 أما في إدلب فيرفع الأذان الساعة 7:02.

عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الاثنين 8-4-2024

يكون متوسط عدد ساعات الصيام في سوريا اليوم الاثنين الموافق يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، 14 ساعة و16دقيقة.