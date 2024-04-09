الوطن تحتفي بـ دياب بعد نجاحه في مسلسل مليحة (صور)

احتفت جريدة «الوطن» بالفنان دياب في ندوة خاصة، بعد الأداء المميز الذي قدمه من خلال شخصية «أدهم» ضابط حرس الحدود، ضمن أحداث مسلسل مليحة الداعم للقضية الفلسطينية والذي يخوض من خلاله أولى بطولاته المطلقة.

الوطن يحتفى بـ دياب بعد نجاحه فى أولى بطولاته المطلقة

وتحدث الفنان دياب خلال الندوة عن كثير من الكواليس الخاصة بمسلسل مليحة والذي يعد واحد من أهم الأعمال الدرامية فى السباق الرمضاني لهذا العام 2024 نظرا لرصده لتاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي، والمعاناة التى يعيشها الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة بسبب الاحتلال.

وخلال الندوة كرّم الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن الفنان دياب على نجاحه فى مسلسل مليحة بحضور عدد من الصحفيين.