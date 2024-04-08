بعد قرار الأستاذ فضولي مساعدة يحيى وكنوز.. معلومات عن الفنان ياسر الطوبجي

خلال حلقات مسلسل الكرتون يحيى وكنوز 3، ظهرت شخصية الأستاذ فضولي وأثارت اهتمام وحب وكره الكثير من الجماهير في نفس الوقت، لتركيبتها المختلفة وأداؤها التمثيلي المبهر، وما لا يعرفه الكثير من الناس أن صاحب الأداء الصوتي المؤدي للشخصية هو الفنان ياسر الطوبجي، الذي جاور كبار النجوم في السينما والتلفزيون، وشارك في الكثير من الأعمال الفنية واشتهر بإفيهاته الكوميدية.

الأستاذ فضولي في يحيى وكنوز3

على مدار الحلقات ظهر «الأستاذ فضولي» بمظهر الخائن لبلده، لعمله مع عصابة سارقي الهوية ونشر العادات الغربية والغريبة في مصر، ولكن خلال الحلقة 28 من مسلسل الكرتون يحيى وكنوز 3، عرف الحقيقة برغبة هذه المنظمة بتصدير الثقافات والأفكار الخاطئة وتغيير التاريخ بتأثيرها على أولاده، ليطلق حوار مع ذاته، بكلمات مؤثرة أظهرت تأثير تلك الأفكار على المجتمع.

وجاء الحوار: «ولادي إللي بعمل كل حاجة عشانهم وسيبت إللي ورايا وإللي قدامي عشان أأكلهم وأشربهم حتى لو بالخيانة والغش والتزوير ضاعوا مني، مبقوش هما أفكارهم بقيت غريبة ولبسهم وشكلهم بقى عجيب، والحاجات اللي المفروض منقبلهاش ونرفضها لقيتهم شايفينها عادي ومتقبيلنها وبيتفرجوا على مسلسلات وأفلام بتأيد الأفكار الغريبة دي»، ليظهر غضبه ويواجههم: «مقدرتش أمسك نفسي زعقت فيهم وصرخت قولت لهم مستحيل تتفرجوا على الحاجات دي».

لينقلب السحر على الساحر ويرد ابنه الأول أن هذا جراء أعماله: «واحد قالي احنا كبرنا، والتاني قالي ليه أعاتبهم ما أنا سايبهم.. هو أنا بعمل كل ده ليه مش عشانهم؟، كان نفسي أربيهم صح»، ليجيء له صوت أخر يرد ويزلزله: «يعني المنظمة هتبوظ دماغ العيال.. وهتيجي عند عيالك وهتقف؟»، ليقف من هول الصدمة لم يعرف كيفية التصرف، لكنه قرر الوقوف مع بلده ومساعدة يحيى وكنوز.

من هو صاحب الأداء الصوتي لشخصية فضولي؟

وبعد تألق شخصية الأستاذ فضولي في مسلسل يحيى وكنوز 3، وشخصيته التراجيدية الكوميدية تطلع الكثيرين لمعرفة معلومات عن الفنان ياسر الطوبجي الذي أخذه حب التمثيل للتحويل من كلية الحقوق إلى كلية الآداب قسم مسرح عام 2000.

روى الفنان بداياته في الجامعة، في برنامج «الستات ميعرفوش يكذبوا»: «بدأت من مسرح الجامعة، وقدمت في مركز الابداع الفني ومسرح الطليعة، وأول مسرحية قدمتها كانت إخراج محسن حلمي «اللهم اجعله خير» مع الفنان علي الحجار ولينين الرملي: «سابوني أرتجل فكنت عاوز أحترف وأنا مش معروف وكنت عاوز أضحك الناس فربنا كرمني»، ليدخل مركز الإبداع قسم الإخراج وتبدأ شهرته في أعمال الكوميديا.

ليُعين مدير المسرح الكوميدي، ويقدم مسرحية «طيب وأمير» ليكون باكورة إنتاج المسرح الكوميدي بعد توليه إدارته، وفي التليفزيون بدأ مشواره الفني كمذيع ببرامج «التوك شو» الكوميدية، ونجح بتميزه في تقليد العديد من الفنانين، وشارك في العديد من الأفلام منها «الأولة في الغرام» و«ميكانو»، وشارك بمسلسل «أهل كايرو» و«البيت بيتي» و«اللعبة».