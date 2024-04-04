«متخليش فرحة العيد تضرك».. تحذير لهذه الفئة من الإفراط في تناول كعك العيد

أيام قليلة تفصلنا عن بدء أول أيام عيد الفطر المبارك، الذي يتميز بطقوسه الخاصة والمختلفة، ومن أبرزها تناول حلويات العيد من الكعك والبسكويت والبيتفور والغُريبة، وسط حالة من الفرحة والبهجة للاحتفال بالعيد، لكن يجب على الفرد توخي الحذر عند تناول الكعك، منعا لوقوع أضرار جسيمة لهذه الفئات.

فئة عليها الحذر عند تناول كعك العيد

كعك العيد والحلويات المختلفة، عادة قديمة ومٌتأصلة عند المسلمين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، إلا أنه يجب على مرضى القلب الحذر عند تناول الكعك فرحًة بالعيد، تجنبًا لتعريض صحتهم إلى الخطر، وهو ما أوضحه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، خلال تصريحات تليفزيونية.

خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، يجب على مرضى القلب عدم الإفراط في تناول الكعك والحلويات، تجنبًا لزيادة معدل السكر في الدم، أو حدوث جلطات بالقلب نتيجة ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية، وهو ما يُعرض حياتهم إلى الخطر.

أضرار تناول الكعك

جدير بالذكر أن الكعكة الواحدة تحتوي على ما يقرب من 250 سعرة حرارية، إن تناول ثُمانية أو ربع كعكة يوفر لك حوالي 200 سعرة حرارية، وتقسيمها إلى عدة قطع صغيرة وتناولها يساعدك أيضًا على تقليل احتمالية تناول أكثر من اللازم ويحميك من زيادة الوزن.

لتجنب أضرار تناول الكعك خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، لابد من الحرص على عدم تناوله في المساء لأن الجسم يكون أقل نشاطا في هذا الوقت، ويستهلك طاقة أقل، ويحرق سعرات حرارية أقل، لذلك تناول الكعك في المساء يسبب زيادة كبيرة في الوزن.