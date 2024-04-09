دعاء وداع رمضان.. «الإفتاء» توضح أفضل ما يقال في ختام الشهر المبارك

دعاء وداع رمضان، من الأدعية التي يحرص المسلم على ترديدها في آخر أيام الشهر الكريم، شهر الرحمات والعفران والعتق من النار، لذا يقبل المسلم على توديع هذا الشهر العظيم بالتضرع إلى الله- عز وجل- بالأدعية وطلب المغفرة والعفو، بما يجود به لسانه وتشتهيه نفسه.

أدعية وداع شهر رمضان

ونشرت دار الإفتاء المصرية، مجموعة من الأدعية التي تقال في وداع شهر رمضان المبارك، من بينها:

- «نسألك يا الله أن تخرجنا من رمضان بحفظ الإيمان، وسلامة الأبدان، ورضا الرحمن، وبالعفو والقبول والغفران، ودخول الجنان، والعتق من النيران، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله».

كما يمكن أن يودع المسلم رمضان، بهذا الدعاء: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْت».

دعاء ختام رمضان

ويمكن أن يردد المسلم دعاء ختام رمضان بهذه الصيغة، بحسب ما أعلنته الإفتاء: «اللهم في آخر ليلة من رمضان اعف عنا واغفر لنا».

ومن بين أفضل الصيغ التي يرددها المسلم في دعاء وداع رمضان: «اللهم اجعلنا من أعظم خلقك نصيبًا في كلِّ خير تقسمه، وفي كلِّ نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كلِّ ضرٍّ تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين».

ويمكن أن يقول المسلم في دعائه في آخر أيام رمضان: «اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».