دعاء فجر 30 رمضان.. «اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا»

دعاء فجر 30 رمضان يعد آخر أيام الشهر المبارك، والذي بدأ في 11 مارس الماضي، فهو شهر العتق من النار والمغفرة، كما نزل فيه القرآن الكريم، لذا يرغب الكثير من المسلمين في ختام هذا الشهر الكريم بالدعاء والعبادة.

دعاء فجر 30 رمضان

وعن دعاء فجر آخر رمضان، نشرت دار الإفتاء المصرية عددًا من الأدعية، التي يمكن ترديدها في فجر 30 رمضان، وختام الشهر المبارك، وهي سبيل المثال:

- اللهم في آخر ليلة من رمضان اعف عنا واغفر لنا.

- اللهمَّ بحق اسمك اللطيف ادفع عنَّا به البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين.

- اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين.

- ربِّ إنّها آخر أيّام من رمضان، فاكتب لنا أن نكون من الذين تُعتَق رقابهم من النار، وبلِّغنا ليلةَ القدر، واجعلنا فيها من المقبولين، آمين يارب.

- اللهمّ إنّا نسألك في هذه الأيّام الكريمة أن لا تُشمِتَ أعدائنا بدائِنا، وأن تجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا، فنحن العليلون وأنت المُداوي، أنت ثقتنا ورجاؤنا، اللهمّ اجعل حُسن ظنّنا بك شفاءنا.

- اللهمّ اغفر لنا في أيّام العِتق من النار ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلَنّا، وما ‏أنت أعلم به منّا، أنت المُقدِّم وأنت المُؤخِّر، وأنت على كلّ شيءٍ قدير.

- اللهمّ اختِم لنا رمضان برضوانك، والعِتق من نيرانك، واجعلنا فيه من المقبولين، وأَعِده علينا أعوامًا عديدة ونحن في صحّةٍ وعافيةٍ.

- اللهمّ لا تُخرجنا من شهرِك هذا إلّا وقد أصلحت أحوالنا، ووفّقتنا، وغيَّرت أقدارنا إلى أجملها، وحقَّقت لنا ما نتمنّاه، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

- اللهمّ لا تُخرجنا من هذه الأيّام المباركة إلّا وقد غفرت لنا خطيئاتنا، وجهلنا، وإسرافنا في أمرنا، وما أنت أعلم به منّا، اللهمّ اغفر لنا جدّنا وهزلنا، ‏وخطئنا وعَمدنا، وكلّ ذلك عندنا.