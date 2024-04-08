دعاء ختام رمضان مكتوب.. أفضل ما يقال في وداع شهر الرحمة والمغفرة

مع حلول ليلة عيد الفطر المبارك، يودّع المسلمون شهر رمضان الكريم، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، فيحرصون في هذه الليلة المباركة، على الدعاء والتضرع إلى الله تعالى، لشكره على ما أنعم به عليهم من نعم، ولطلب المزيد من فضله ورحمته، بما تجود به ألسنتهم وتشتهيه نفوسهم من كلمات دعاء ختام رمضان.

أدعية ختام شهر رمضان

ولا يوجد صيغة محددة لـ دعاء ختام رمضان، ولكن توجد العديد من الصيغ، التي يستحسن ترديدها في ختام الشهر الفضيل، منها:

- «اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحومًا ولا تجعلني محرومًا».

- «اللهم تقبله منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك حتى تظفرنا فيه بكل خير مطلوب، وجزيل عطاء موهوب، وتقينا فيه من كل مرهوب أو بلاء مجلوب أو ذنب مكسوب».

- «اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا».

- «اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل».

- «اللهم اغفر لنا ذنوبنا الظاهرة منها والخفية».

- «اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الفضيل».

- «اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا شهر رمضان وقد أوشك على الرحيل، فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة إن كان بقي عليّ ذنب لم تغفره لي أو تريد أن تعذبني عليه ألا يطلع فجر هذه الليلة، أو ينتهي هذا الشهر إلا وقد غفرته لي يا أرحم الراحمين».

- «اللهم اكتب لنا فيه الفوز والجنة».

- «اللهم إني أسألك بعظيم أسمائك وجميل ثنائك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا، وبركة في عصمة ديني وخلاص نفسي وقضاء حوائجي وشفعني في مسائلي، وتمام النعمة عليّ وصرف السوء عني ولباس العافية لي فيه».

- «اللهم إني أسألك العيشة التي لا يفارقها الفرح، ولا يتخللها الحزن».

- «اللهم ارحم موتانا وجزاهم عنا خير الجزاء».

- «اللهم اهدنا ويسر لنا أمرنا».

- «اللهم إني أسألك العيشة التي لا يفارقها الفرح، ولا يتخللها الحزن، اللهم ارزُقنا بكل حرف تلوناه رحمةً، وبكلّ آيةٍ سعادةً في دنيانا وفي آخرتنا، اللهم لا تُخرجنا من هذا الشهر الكريم إلا وقد غفرت لنا، وعفوت عنا، وختمت لنا بخاتمة السعادة اللهم تقبّل منا صيامنا الذي صمناه؛ خشيةً منك، ورجاءً في عفوك، وخوفًا من عقابك، اللهم لا تجعلنا من الذين ضلّ سعيُهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعا».

- «اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه منه تقبلاً، الله اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، والعتق من نيرانك، وأعده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».

- «اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعله شاهداً لنا لا علينا، وأعده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة».

ختام شهر رمضان

يجب الإكثار من الدعاء والاستغفار، والتصدق على الفقراء والمحتاجين، والمواصلة علي صلة الأرحام، والتفكر في آيات القرآن الكريم.

شهر رمضان كعادته هو زائر خفيف يأتي ويرحل سرعيًا، أيامه بالنسبة للمسلم هو بمثابة فرصة كبيرة لاكتساب المزيد من الحسنات والثواب والأجر العظيم، مع نهاية شهر رمضان المبارك على المضيف أن يكرم ضيفه وخير ما نكرم به رحيل شهر رمضان هو دعاء وداع رمضان، متمنيين فيه من الله عز وجل أن نكون من عواد الشهر المبارك.