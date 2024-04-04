«الجمارك»: لا قيود على تصدير البصل بأنواعه (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك تقريرا حول تصدير البصل، أوضحت خلاله أنه لا توجد حاليا أي قيود على تصدير البصل بأنواعه حاليا، موضحة أنه «بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 349 لسنة 2023، بشأن حظر تصدير كل أصناف البصل الطازج لمدة ثلاثة أشهر، والمنتهي العمل به بتاريخ 31 مارس2024، وبموجب القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2023، لا توجد حاليا أي قيود على تصدير البصل بأنواعه».

300 ألف فادن مزروعة بصل

وبحسب تصريحات نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، فإن مساحة البصل المنزرعة العام الجاري فاقت الـ300 ألف فدان، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا على محصول البصل، إذ يجرى زراعته في فصل الخريف، والحصاد خلال الصيف سنويا.

وأضاف أبو صدام في تصريحات لـ«الوطن» أن شركات إنتاج وتصدير البصل استعدت حاليا للبدء في التصدير، وذلك بعد أن قررت الحكومة وقف تصدير المحصول منذ بداية العام، نتيجة ارتفاع سعره، إذ كشف مصدر بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن الفترة الماضية تشهد استقرارا في أسعار البصل، وبلغ سعر البصل الأحمر القديم 30 جنيها، والجديد 18 جنيها، والبصل الأبيض 12و15 جنيها في الأسواق.

قرار منع تصدير البصل

يشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا فى 14 ديسمبر الماضي باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى نهاية امارس 2024، بهدف ضبط الأسواق والأسعار في الأسواق.