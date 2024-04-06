سجلت أسعار البصل اليوم السبت في سوق العبور استقراراً، حيث يتوفر البصل ومختلف الخضروات بكميات جيدة في مختلف الأسواق المحلية، ليتراوح سعر كيلو البصل ما بين 12 إلى 26 جنيهًا.

أسعار البصل اليوم في سوق العبور

واستقرت أسعار البصل اليوم ومختلف الخضروات في سوق العبور، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار البصل والخضروات اليوم، وفقاً لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب سوق العبور.

أسعار البصل اليوم

- استقرت أسعار البصل اليوم لتتراوح ما بين 12 إلى 26 جنيها للكيلو.

- استقر سعر الجزر اليوم ليتراوح ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو.

- استقر سعر الباذنجان البلدي اليوم ليتراوح ما بين 4 إلى 9 جنيهات للكيلو.

- استقر سعر الكوسة اليوم ليتراوح ما بين 3 إلى 7 جنيهات للكيلو

أسعار الطماطم اليوم

- استقر سعر الطماطم اليوم ليتراوح ما بين 4 إلى 5 جنيهات للكيلو

- استقر سعر البطاطس اليوم ليتراوح ما بين 5 إلى 11 جنيها للكيلو.

- استقر سعر الفاصوليا اليوم ليتراوح ما بين 6 إلى 16 جنيها للكيلو.