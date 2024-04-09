مسلسل مليحة الحلقة 15 والأخيرة.. مليحة تقدم العزاء لأسرة الشيخ سالم

نجح المقدم أدهم الذي يؤدي دوره «دياب» في إنقاذ مليحة والشيخ سالم الذي يؤدي دوره سامي مغاوري من الجماعات، التي اتخذت من إحدى مزارع سيناء وكرًا لها، لكنّه استشهد على يد الجماعة في أثناء دفاعه عن مليحة ووالدها الشيخ سالم، وحاولت مليحة وجدتها مواساة أم الشهيد إذ كانت في حالة انهيار كامل على ابنها، وتتواصل الأحداث مع مسلسل مليحة الحلقة 15 والأخيرة.

مسلسل مليحة الحلقة 15 والأخيرة.. مليحة تقدم العزاء

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل مليحة، حالة الحزن الشديدة التى سيطرة على المقدم أدهم بعد استشهاد صديقة عمره على يد الجماعة في أثناء اقتحام الوكر الخاص بهم لتحرير مليحة والشيخ سالم، وقرر أدهم الذهاب إلى القاهرة لإيصال جثمان صديقه إلى مثواه الأخير، وتتواصل الأحداث في مسلسل مليحة الحلقة 15 والأخيرة.