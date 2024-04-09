فضل دعاء ختم القرآن الكريم..دعوة مستجابة وأجر عظيم

الدعاء بعد ختم القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك، أحد السنن المحببة التي يقوم بها العديد من المسلمين، تضرعًا لله عز وجل، وحبًا في طلب الدعاء بكل ما تحويه القلوب والتقرب للمولى سبحانه وتعالى، حيث أن لـ دعاء ختم القرآن فضائل عظيمة، وردت عن رسول الله صلى الله عليهم وسلم.

فضل دعاء ختم القرآن

وبعد تصدر دعاء ختم القرآن عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، نوضح خلال السطور الآتية فضل هذا الدعاء وفق ما ذكرت دار الإفتاء المصرية في الفتوى رقم 7338 عبر موقعها الرسمي.

وأوضحت دار الإفتاء أنه يستحب الدعاء عقب ختم القرآن الكريم استحبابًا متأكدًا شديدًا، وينبغي على العبد أن يلح في الدعاء.

وعن فضل دعاء ختم القرآن، استعانت «الإفتاء» بقول الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي في كتاب «الإتقان»: «مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ»، وفي كتاب «الشعب» من حديث أنس مرفوعًا: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَحَمِدَ الرَّبَّ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ: فَقَدْ طَلَبَ الْخَيْرَ مَكَانَهُ».

كيفية الدعاء بعد ختم القرآن

ووفق دار الإفتاء المصرية، فيجب على العبد عند الدعاء بعد ختم القرآن الكريم، أن يدعو بالكلمات الجامعة والأمور المهمة، وأن يكون معظم ذلك أو كله في أمور المسلمين وصلاح سائر ولاة أمورهم وسلطانهم، وفي أمور الآخرة، وتوفيقهم للطاعات، وتعاونهم على البر والتقوى، وعصمتهم من المخالفات، وظهورهم على أعداء الدين وسائر المخالفين، وقيامهم بالحق واجتماعهم عليه.

وحينما يفرغ العبد من الختمة فمن المستحب أن يشرع في أخرى متصلًا بالختم؛ فقد استحبه السلف.