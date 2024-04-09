مسلسل جودر الحلقة 15 والأخيرة.. الأميرة جوهرة تقع في حب ياسر جلال

شهدت الحلقة الماضية من مسلسل جودر، استقرار جودر في قصر عبد الأحد في المغرب، حيث بدأ بالفعل في تعلم الكثير من الروحانيات التي كان عبد الأحد يدربه عليها حتى يتمكن من حل ألغاز وطلاسم كنز الحكيم الشمندر، وهو الكنز المحصن باسم جودر المصري، كما بدأ جودر يتكيف مع الأمور العجيبة التي تدور داخل قصر عبد الأحد، وتستمر الاحداث مع مسلسل جودر الحلقة 15 والأخيرة التي تعرض الليلة.

مسلسل جودر الحلقة 15 والأخيرة

كما شهدت أحداث مسلسل جودر، زيادة اهتمام الأميرة جوهرة ابنة الشيخ عبد الأحد بجودر، كما بدأت تتقرب منه خاصة بعد أن وقعت في حبه، إذ إنّها لم تقابل شخصية مثله من قبل، قادر على مواجهتها بشكل مستمر ويتعامل معها بخشونة، وهذا ما زاد من الانجذاب إليه.

وعندما شعر جودر بمشاعر الأميرة جوهرة أخبرها بأنه متزوج في مصر ويحب زوجته التي انتظرته 10 سنوات ورفضت تتزوج غيره، رغم انقطاع أخباره عنها طوال تلك السنوات، وتستمر أحداث مسلسل جودر الحلقة 15 والأخيرة الليلة.

يشار إلى أن مسلسل جودر من بطولة ياسر جلال، وياسمين رئيس، وأحمد بدير، وغيرهم.