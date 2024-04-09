مسلسل صيد العقارب الحلقة 30.. رد فعل عائلتي الغول وضرغام بعد اكتشاف سر مقتل علي

أحداث مشوقة ومثيرة شهدتها الحلقة 29 من مسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، الذي يُعرض عبر قناة CBC، كان أبرزها كشف سر القاتل الحقيقي لـ«علي» شقيق عايدة وبراءة «سامح» من التهمة قتل «علي»، وأن القاتل الحقيقي هو «شريف» الذي يؤدي دوره الفنان محمد نجاتي، ما جعل الكثير يتنظر أحداث الحلقة 30 من المسلسل ليعرفوا رد فعل إسماعيل الغول وحسن ضرغام بعد معرفة الحقيقة.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 30

اكتشفت حقيقة قاتل علي، وتمكّن ياسين زوج الدكتورة عايدة، الدور الذي تجسده الفنانة غادة عبدالرزاق من اكتشاف سر خطير داخل مكتب «شريف» في الحلقة 29 من مسلسل صيد العقارب، بعدما تمكّن من إقناع عايدة بضرورة دخوله الغرفة السرية في شركة «شريف»، من أجل جمع المعلومات التي يريدها واستطاع الحصول على السر الحقيقي لقاتل شقيقها «علي».

وخلال أحداث الحلقة من مسلسل صيد العقارب أخبرت «عايدة»، «شريف» بالتسجيل الصوتي الذي يحتوي على رسالة تحريض من «إسماعيل الغول»، وخلال جلوسهما معًا حضر «ياسين» زوج «عايدة» ليجدها مع «شريف» في حالة رومانسية.

مواعيد مسلسل صيد العقارب

وتعرض الحلقة 30 من مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 ، التي من المفترض عرضها الساعة 07:30 مساءً، وفي الساعة 1.45 صباحًا تأتي الإعادة الأولى، والثانية تكون في الساعة 2.15 صباحًا، كما تذاع أيضًا الحلقة 30 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما، في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة تكون على القناة نفسها 3 مرات، الأولى الساعة 4.30 صباحًا والثانية في الساعة 10.30 صباحًا باليوم التالي، والثالثة الساعة 4.30 مساءً، فضلاً عن عرض الحلقة عبر منصة WATCH IT الساعة 7.30 مساء.

فريق عمل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق ويشارك به عدد كبير من الفنانين ومنهم سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.