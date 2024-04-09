مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 30

شهدت الحلقة 29 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، أحداثًا مثيرة حول «عايدة» التي اكتشفت من هو قاتل «علي»، بعد أن حصلت على تسجيلات صوتية من مكتب «شريف»، الذي يقوم بدوره الفنان محمد نجاتي، بعد أن قام «ياسين» باختراق مكتبه والعثور على التسجيلات.

وينتظر عشاق مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، الحلقة 30 والأخيرة، والتي ستشهد مفاجآت أخرى حول الصراع بين العائلات.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة cbc

ينتظر عشاق مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 30، التي من المفترض عرضها الساعة 07:30 مساءً بعد الإفطار، وفي الساعة 1.45 صباحًا تأتي الإعادة الأولى، والثانية تكون في الساعة 2.15 صباحًا، كما تذاع أيضًا الحلقة 30 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما، في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة تكون على القناة نفسها 3 مرات، الأولى الساعة 4.30 صباحًا والثانية في الساعة 10.30 صباحًا باليوم التالي، والثالثة الساعة 4.30 مساءً، فضلاً عن عرض الحلقة عبر منصة WATCH IT الساعة 7.30 مساء.

أبطال مسلسل صيد العقارب الحلقة 30

يشارك في مسلسل صيد العقارب مجموعة من الفنانين الكبار؛ أبزرهم غادة عبد الرازق ورياض الخولي والفنان أحمد ماهر وسيمون، بالإضافة إلى محمد علاء جاميكا، ومؤلف المسلسل باهر دويدار والمخرج أحمد حسن.

كيفية مشاهدة الحلقة 30 من مسلسل صيد العقارب

الحلقة 30 من مسلسل صيد العقارب، يمكن مشاهدتها عبر قناة CBC على القمر الصناعي نايل سات، ويمكن ضبطه بالطريقة التالية:

- التردد: 11785.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.