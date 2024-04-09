مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 29.. فاروق يرزق بمولود جديد

توالت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 29، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني لهذا العام 2024، والذي يقدم من خلاله شخصية دكتور ياسين الرفاعي الذي تورط في كثير من الأمور.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 29.. الطبيب يطمأن أحمد رزق

وتضمنت الحلقة 29 من مسلسل بيت الرفاعي ذهاب رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة إلى الطبيب لتحديد موعد الولادة مع زوجها فاروق، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، وبالفعل حددوا الموعد ولكن كان فاروق قلقًا، بسبب أن الولادة ستكون قيصرية، وزوجته يجب ألا تنزف لأنها تعاني من سيولة ولكن الطبيب طمأنه.

وبالفعل جاء موعد الولادة وذهبت رقية للمستشفى، وأنجبت ولدًا، ولكن فاروق أصر على التواجد بجوارها طوال الوقت، لكنها طلبت منه أن يذهب إلى المنزل ليرتاح وبالفعل وافق وأخذ صورة ابنه وذهب لوالدته في السجن ليريها الصورة فسعدت لرؤية حفيدها.