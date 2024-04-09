أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الإماراتية، موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في اليوم الـ29 من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم إبريل

وتبرز السطور التالية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم 9-4-2024، المختلفة في التوقيت بين الإمارات المختلفة في الدولة.

موعد أذان المغرب اليوم في الإمارات اليوم الثلاثاء 9-4-2024

وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 9-4-2024 بمدينة أبو ظبي العاصمة يكون عند الساعة 6:42 مساءً، وستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:48 صباحًا، والشروق 6:06 صباحًا، وصلاة الظهر 12:29 مساءً، وصلاة العصر 3:57 مساءً، وصلاة العشاء 8:13 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم بمدينة دبي

وعن موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 9 أبريل بمدينة دبي، ستكون عند الساعة 6:40 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:43 صباحًا، والشروق 6:02 صباحًا، وصلاة الظهر 12:25 مساءً، وصلاة العصر 3:54 مساءً، وصلاة العشاء 8:10 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الإمارات اليوم

وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 9-4-2024 بمدينة الشارقة يكون عند الساعة 6:38 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:42 صباحًا، والشروق 6:00 صباحًا، وصلاة الظهر 12:24 مساءً، وصلاة العصر 3:52 مساءً، وصلاة العشاء 8:08 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الإمارات 9-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الإمارات الثلاثاء 9-4-2024 في مدينة العين، سيكون عند الساعة 6:40 صباحًا، والشروق 6:02 صباحًا، وصلاة الظهر 12:25 مساءً، وصلاة العصر 3:54 مساءً، وصلاة العشاء 8:10 مساءً وصلاة الفجر تكون في الساعة 4:43.