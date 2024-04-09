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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 9 أبريل

كتب:

عمرو حسني
11:56 ص | الثلاثاء 09 أبريل 2024
الحرم المكي

الحرم المكي

بيّنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السعودية، إمساكية شهر رمضان الكريم ومنها موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في اليوم الـ30 من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم

يسرد «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 9-4-2024، والذي يتفاوت في الأوقات بين المدن السعودية.

موعد أذان المغرب اليوم في السعودية الثلاثاء 9 -4-2024

وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 9-4-2024 بمدينة أبها يكون عند الساعة 6:25 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:42 صباحًا، والشروق 5:58 صباحًا، وصلاة الظهر 12:11 مساءً، وصلاة العصر 3:32 مساءً، وصلاة العشاء 7:55 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم بمدينة جدة

وعن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الثلاثاء 9 أبريل بمدينة جدة، ستكون عند الساعة 6:36 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:53 صباحًا، والشروق 6:11 صباحًا، وصلاة الظهر 12:25 مساءً، وصلاة العصر 3:50 مساءً، وصلاة العشاء 8:10 مساءً.

موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في السعودية في مكة الثلاثاء 9 -4-2024 عند الساعة 6:41  مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 4:51 صباحًا، والشروق 6:09 صباحًا، وصلاة الظهر 12:25 مساءً، وصلاة العصر 3:50 مساءً، وصلاة العشاء 8:11 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في السعودية  9-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في السعودية 9-4-2024  في مدينة القطيف، سيكون عند الساعة 6:01 صباحًا، وصلاة الفجر ستكون 4:03 والشروق 5:22 صباحًا، وصلاة الظهر 11:42 مساءً، وصلاة العصر 3:12 مساءً، وصلاة العشاء 7:31 مساءً.

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بقلم عمرو حسني