بيّنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة الأردنية، موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان الكريم.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 9 -4-2024 المختلف من مدينة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في الأردن 9-4-2024

وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 9-4-2024 بمدينة عمان يكون عند الساعة 7:06 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:50 صباحًا، والشروق 6:10 صباحًا، وصلاة الظهر 12:38 مساءً، وصلاة العصر 4:13 مساءً، وصلاة العشاء 8:26 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم بمدينة العقبة

وعن موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 9 أبريل بمدينة العقبة، ستكون عند الساعة 7:04 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:58 صباحًا، والشروق 6:19 صباحًا، وصلاة الظهر 12:41 مساءً، وصلاة العصر 4:15 مساءً، وصلاة العشاء 8:25 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء

وسيكون موعد أذان المغرب في الأردن الثلاثاء 9-4-2024 يكون عند الساعة 7:06 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:50 صباحًا، والشروق 6:10 صباحًا، وصلاة الظهر 12:38 مساءً، وصلاة العصر 4:13 مساءً، وصلاة العشاء 8:26 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الأردن 9-4-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في الأردن 9-4-2024 في مدينة وادي موسى، سيكون عند الساعة 7:08 صباحًا، والشروق 6:12 صباحًا، وصلاة الظهر 12:40 مساءً، وصلاة العصر 4:14 مساءً، وصلاة العشاء 8:25 مساءً، وصلاة الفجر ستكون الساعة 4:55.